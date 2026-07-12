Собянин: Средства ПВО уничтожили три дрона, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские военные уничтожили три украинских беспилотника, которые летели в сторону столицы.
Утром 12 июля стало известно, что системы противовоздушной обороны Минобороны РФ нейтрализовали пять дронов ВСУ, направлявшихся в сторону Москвы. По словам мэра Собянина, специалисты экстренных служб работали на месте падения обломков.
Минобороны РФ сообщило, что 11 июля силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 178 украинских дронов. Беспилотники были поражены над Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской областями, Подмосковьем, Краснодарским краем, Крымом, Адыгеей, а также в акваториях Азовского и Черного морей.