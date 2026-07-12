Собянин: Средства ПВО уничтожили три дрона, летевших на Москву

Минобороны РФ сообщило, что 11 июля силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 178 украинских дронов. Беспилотники были поражены над Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской областями, Подмосковьем, Краснодарским краем, Крымом, Адыгеей, а также в акваториях Азовского и Черного морей.