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ВСУ атаковали автобус «Стаханов — Москва» в ЛНР, ранены двое

Украинские боевики пытаются нанести повторные удары по автобусу, сообщил Леонид Пасечник.

Источник: Аргументы и факты

Вооруженные силы Украины нанесли удар по рейсовому автобусу «Стаханов-Москва» в Лутугинском муниципальном округе, предварительно, пострадали два человека, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«В Лутугинском муниципальном округе ВФУ (Вооруженные формирования Украины. — Прим. ред.) атаковали рейсовый автобус “Стаханов — Москва”, который следовал в столицу страны», — написал он в мессенджере на платформе МАХ.

По словам губернатора, в автобусе находились 13 пассажиров и два водителя. Предварительно, пострадали две женщины, их отправили в лечебные учреждения.

Пасечник добавил, что данные о раненых уточняются. Пассажиров, которые не пострадали, эвакуировали в безопасные места.

Он также сообщил, что украинские боевики пытаются повторно нанести удар по автобусу и прибывшим на место оперативным группам, атаки отражают мобильные огневые группы.

Напомним, 11 июля в районе поселка Старобешево в ДНР под удар попал рейсовый автобус, следовавший по маршруту Новый Свет — Донецк, ранения получили девять пассажиров.

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