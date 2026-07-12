Весь экипаж и пассажиры погибли при падении Cessna на Багамах

Самолет авиакомпании Flamingo Air, потерпевший крушение на Багамах, перевозил музыкантов местной группы The Pond Band и диджея. Все 10 человек, находившиеся на борту, погибли, сообщает AP со ссылкой на заявление багамского профсоюза музыкантов и представителей развлекательной индустрии.
Инцидент произошел 10 июля на острове Норт-Андрос, к западу от столицы Нассау. Двухмоторный самолет Cessna 402 вылетел из международного аэропорта имени Линдена Пиндлинга и направлялся в Сан-Андрос, когда, по данным властей, у него предположительно возникли технические неполадки. Воздушное судно столкнулось с землей перед посадкой. На борту находились пилот и девять пассажиров.
В заявлении профсоюза, опубликованном в соцсетях, говорится: «Среди дорогих нам умерших — талантливые и активные члены нашего творческого сообщества, включая участников The Pond Band и диджея. Их страсть, преданность и искусство затронули многие жизни и обогатили культурную ткань Багамских островов». Местные СМИ уточнили, что группа потеряла в катастрофе сразу пятерых участников.
Министерство энергетики, коммунальных услуг и авиации Багам на время расследования отозвало у Flamingo Air лицензию на выполнение рейсов — как подчеркнули в ведомстве, речь идет о «превентивной мере безопасности», а не о наказании. Решение было принято после того, как ранее в тот же день у другого самолета той же авиакомпании возникли неполадки: он вернулся в Нассау, а после высадки пассажиров загорелся. Премьер-министр Багам Филип Дэвис сообщил, что власти «собрались под облаком великой печали» в день 53-й годовщины независимости страны.
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