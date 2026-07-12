Весь экипаж и пассажиры погибли при падении Cessna на Багамах

Министерство энергетики, коммунальных услуг и авиации Багам на время расследования отозвало у Flamingo Air лицензию на выполнение рейсов — как подчеркнули в ведомстве, речь идет о «превентивной мере безопасности», а не о наказании. Решение было принято после того, как ранее в тот же день у другого самолета той же авиакомпании возникли неполадки: он вернулся в Нассау, а после высадки пассажиров загорелся. Премьер-министр Багам Филип Дэвис сообщил, что власти «собрались под облаком великой печали» в день 53-й годовщины независимости страны.