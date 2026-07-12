В Севастополе снижен лимит потребляемой мощности из-за аварии

В Севастополе снижен лимит мощности потребляемой электроэнергии из-за аварии. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в мессенджере «Макс».
«Из-за серьезной аварии на магистральных сетях за пределами нашего региона Севастополю значительно снизили лимит потребляемой мощности», — говорится в сообщении.
По его словам, энергетики находятся на связи, специалисты устраняют последствия технологического нарушения.
Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что в Севастополе временно ограничена подача электроэнергии. Михаил Развожаев отметил, что эта мера носит вынужденный характер. По его словам, она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме.
Губернатор подчеркнул, что на объектах Севастополя введен особый режим работы, социальные учреждения переведены на резервные источники питания.