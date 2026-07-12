В Севастополе снижен лимит потребляемой мощности из-за аварии

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что в Севастополе временно ограничена подача электроэнергии. Михаил Развожаев отметил, что эта мера носит вынужденный характер. По его словам, она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме.