AP: в Бангкоке из-за пожара погибли по меньшей мере 27 человек

По его данным, спасательные службы уведомили, что сообщения о возгорании начали поступать около полуночи понедельника по местному времени (20:00 мск воскресенья). На кадрах, опубликованных в социальных сетях сотрудниками служб экстренного реагирования, видно, как пламя вырывается из входной двери паба, сообщает АР.