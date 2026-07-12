AP: в Бангкоке из-за пожара погибли по меньшей мере 27 человек

БАНГКОК, 12 июля. /ТАСС/. Как минимум 27 человек погибли в результате сильного пожара в пабе на севере Бангкока. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на заявление премьер-министра Таиланда Анутхина Чанвиракуна.
По его данным, спасательные службы уведомили, что сообщения о возгорании начали поступать около полуночи понедельника по местному времени (20:00 мск воскресенья). На кадрах, опубликованных в социальных сетях сотрудниками служб экстренного реагирования, видно, как пламя вырывается из входной двери паба, сообщает АР.
Премьер-министр подтвердил журналистам на месте происшествия, что погибли 27 человек, еще несколько были доставлены в больницу. Он уточнил, что причина пожара выясняется.