Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
сильная гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

AP: в Бангкоке из-за пожара погибли по меньшей мере 27 человек

По данным агентства, еще несколько были доставлены в больницу.

БАНГКОК, 12 июля. /ТАСС/. Как минимум 27 человек погибли в результате сильного пожара в пабе на севере Бангкока. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на заявление премьер-министра Таиланда Анутхина Чанвиракуна.

По его данным, спасательные службы уведомили, что сообщения о возгорании начали поступать около полуночи понедельника по местному времени (20:00 мск воскресенья). На кадрах, опубликованных в социальных сетях сотрудниками служб экстренного реагирования, видно, как пламя вырывается из входной двери паба, сообщает АР.

Премьер-министр подтвердил журналистам на месте происшествия, что погибли 27 человек, еще несколько были доставлены в больницу. Он уточнил, что причина пожара выясняется.