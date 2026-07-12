Бизон подбросил туриста на 2,5 метра в высоту в парке Йеллоустон

Дедушка с внуком находились на расстоянии примерно 90 метров от животного. Они считали такую дистанцию безопасной. Однако перед атакой рядом проехал автомобиль. Шум, вероятно, разозлил животное. Бизон сорвался с места и атаковал посетителя парка, подбросив его вверх на 2,5 метра. После этого мужчина упал на землю.