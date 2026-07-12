Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
сильная гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин сообщил о ликвидации уже 55 беспилотников, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще пять вражеских беспилотников (БПЛА) на подлете к столице. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще пять вражеских беспилотников (БПЛА) на подлете к столице. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Сбиты пять беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города в МАКС.

Так, общее число сбитых дронов достигло 55.

В этот же день пресс-служба Министерства обороны РФ отчиталась, что средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 349 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

12 июля в результате атаки украинских летательных аппаратов на Самарскую область погиб мужчина.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше