Собянин сообщил о ликвидации уже 55 беспилотников, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще пять вражеских беспилотников (БПЛА) на подлете к столице. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Сбиты пять беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города в МАКС.
Так, общее число сбитых дронов достигло 55.
В этот же день пресс-служба Министерства обороны РФ отчиталась, что средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 349 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
12 июля в результате атаки украинских летательных аппаратов на Самарскую область погиб мужчина.