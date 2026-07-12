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В Бангкоке 27 человек погибли при пожаре в баре

В результате пожара в баре в таиландской столице Бангкок погибли 27 человек. Об этом сообщила пожарно-спасательная служба Таиланда в Facebook (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России Meta).

В результате пожара в баре в таиландской столице Бангкок погибли 27 человек. Об этом сообщила пожарно-спасательная служба Таиланда в Facebook (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России Meta).

Инцидент произошел в заведении на Сой Латпхрао 1 в 23:57 по местному времени (19:57 мск). Среди погибших — 9 мужчин и 18 женщин. Пожар потушили в течение получаса.

Место происшествия посетил премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун, сообщает таиландское агентство Thairath News. По его словам, большинство жертв скончались от отравления дымом. Полиция и судмедэксперты проводят расследование причин трагедии.

Thairath News со ссылкой на очевидцев происшествия сообщил, что из электрического выключателя на сцене пошел дым, после чего произошел взрыв. Большинство посетителей побежали в заднюю часть здания, где пожарная лестница либо отсутствовала, либо была плохо заметна.