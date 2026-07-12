В Бангкоке 27 человек погибли при пожаре в баре

Thairath News со ссылкой на очевидцев происшествия сообщил, что из электрического выключателя на сцене пошел дым, после чего произошел взрыв. Большинство посетителей побежали в заднюю часть здания, где пожарная лестница либо отсутствовала, либо была плохо заметна.