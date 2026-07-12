Собянин: ПВО сбила пять дронов ВСУ, направлявшихся к Москве

Напомним, ночью 11 июля средства ПВО нейтрализовали 178 украинских беспилотников самолетного типа. Дроны сбиты над Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Адыгеей, а также над акваториями Азовского и Черного морей.