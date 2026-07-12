Собянин: ПВО сбила пять дронов ВСУ, направлявшихся к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские военные прехватили пять вражеских беспилотников, направлявшихся в сторону столицы.
«Сбиты пять беспилотников, летевших на Москву», — написал он в канале на платформе «Макс».
Собянин уточнил, что специалисты экстренных служб в настоящее время работают на месте падения обломков дронов.
Как писал сайт KP.RU, немногим ранее столичный градоначальник сообщил об уничтожении силами ПВО Минобороны России трех вражеских беспилотников, летевших в сторону Москвы.
Напомним, ночью 11 июля средства ПВО нейтрализовали 178 украинских беспилотников самолетного типа. Дроны сбиты над Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Адыгеей, а также над акваториями Азовского и Черного морей.