В баре Бангкока при пожаре погибли не менее 27 человек

Возгорание началось в полночь в понедельник по местному времени (22:00 мск в воскресенье). Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун подтвердил журналистам на месте инцидента гибель 27 человек. По его словам, несколько пострадавших госпитализированы. Власти расследуют причину возникновения пожара.