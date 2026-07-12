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В баре Бангкока при пожаре погибли не менее 27 человек

Не менее 27 человек погибли при пожаре в баре в Бангкоке, сообщает AP. Возгорание произошло в полночь по местному времени, премьер-министр Таиланда подтвердил гибель людей.

Источник: Аргументы и факты

Не менее 27 человек погибли при пожаре в баре в Бангкоке, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на чиновников.

Возгорание началось в полночь в понедельник по местному времени (22:00 мск в воскресенье). Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун подтвердил журналистам на месте инцидента гибель 27 человек. По его словам, несколько пострадавших госпитализированы. Власти расследуют причину возникновения пожара.

По данным пожарных, огонь быстро распространился по помещению, многие посетители не успели выбраться.

Ранее в Бангладеш при наводнении погибли более 50 человек.