TMZ опубликовал последние фото с сенатором США Грэмом

Напомним, Грэм умер в 71 год. Офис сенатора сообщил, что он скончался после непродолжительной болезни. По данным американских СМИ, ночью в экстренные службы поступил вызов из дома сенатора, связанный с сердечным приступом. Президент США Дональд Трамп рассказал, что Грэм перед смертью общался с ним по телефону и жаловался, что устал после поездки на Украину.