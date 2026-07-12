TMZ опубликовал последние фото с сенатором США Грэмом

Американский таблоид TMZ опубликовал фото, на которых сенатора-республиканца Линдси Грэма* экстренные службы перемещают из его дома на каталке.
«Издание TMZ DC получило эксклюзивные фотографии, на которых видно, как сенатора-республиканца от Южной Каролины выносят из его резиденции на каталке», — говорится в статье.
На кадрах мужчину вывозят на улицу на каталке, его окружили сразу несколько сотрудников экстренных служб и ведут к автомобилю скорой помощи. Лица человека на носилках при этом не видно.
Напомним, Грэм умер в 71 год. Офис сенатора сообщил, что он скончался после непродолжительной болезни. По данным американских СМИ, ночью в экстренные службы поступил вызов из дома сенатора, связанный с сердечным приступом. Президент США Дональд Трамп рассказал, что Грэм перед смертью общался с ним по телефону и жаловался, что устал после поездки на Украину.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.