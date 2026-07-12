В Сочи и Сириусе отменили угрозу атаки БПЛА

СОЧИ, 12 июля. /ТАСС/. Угроза атаки беспилотников отменена в Сочи и на федеральной территории Сириус, сообщили местные власти.
«Отмена угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Опасности для жителей и гостей города-курорта Сочи нет», — написал глава Сочи Андрей Прошунин в Telegram-канале.
Угрозу атаки беспилотников также отменили в Сириусе. «Отбой угрозы атаки БПЛА», — написал в Telegram-канале глава администрации федеральной территории Дмитрий Плишкин.
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