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Число сбитых вблизи Москвы БПЛА увеличилось до 55

Силы ПВО сбили еще пять беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Всего с начала суток вблизи столицы уничтожен 55 БПЛА.

Силы ПВО сбили еще пять беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Всего с начала суток вблизи столицы уничтожен 55 БПЛА.

Ранее Сергей Собянин уточнял, что в течение суток в сторону Москвы было запущено около 300 БПЛА. По его словам, большинство из них сбиты на дальних подступах. На подлете к столице в тот момент было уничтожено 45 беспилотников.

Как сообщала Росавиация, в районе московских аэропортов Домодедово и Внуково действуют ограничения на использование воздушного пространства. Служба предупреждала о возможном изменении в расписании рейсов. Ранее аналогичные ограничения действовали в районе аэропорта Жуковский.

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