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Число сбитых за вечер беспилотников ВСУ на подлёте к Москве выросло до 8

Силы противовоздушной обороны уничтожили ещё пять беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом вечером в воскресенье сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: Life.ru

По его словам, специалисты экстренных служб уже работают на местах падения обломков. Информация о возможных последствиях уточняется.

Общее число уничтоженных дронов ВСУ на подлёте к столице за вечер увеличилось до восьми. Всего за 12 июля в столичном регионе российские военные ликвидировали более 300 беспилотных аппаратов.

Ранее Life.ru писал, что при атаке на рейсовый автобус Стаханов — Москва в ЛНР пострадали две женщины. Под удар попал транспорт с 13 пассажирами и двумя водителями, который следовал в сторону российской столицы. Глава региона Леонид Пасечник сообщил, что пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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