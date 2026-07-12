Число сбитых за вечер беспилотников ВСУ на подлёте к Москве выросло до 8

Ранее Life.ru писал, что при атаке на рейсовый автобус Стаханов — Москва в ЛНР пострадали две женщины. Под удар попал транспорт с 13 пассажирами и двумя водителями, который следовал в сторону российской столицы. Глава региона Леонид Пасечник сообщил, что пострадавшим оказывается необходимая помощь.