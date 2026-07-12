Собянин сообщил об уничтожении уже 63 БПЛА, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 12 июля, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице было ликвидировано еще восемь беспилотников (БПЛА). Общее число сбитых дронов достигло 63.
— Атака восьми БПЛА отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — говорится на странице мэра в мессенджере МАКС.
Ранее Собянин сообщил, что в течение суток в сторону Московского региона было направлено около 300 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили большую часть летательных аппаратов на дальних подступах, а 45 вражеских дронов — на подлете к Москве.
Ранее в результате атаки украинского дрона на автобусную остановку в Энергодаре погибла женщина, еще четыре мирных жителя получили ранения. По словам мэра города Максима Пухова, троим пострадавшим медицинскую помощь оказали амбулаторно, еще один человек был госпитализирован.