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Гутерриш: возвращение к боевым действиям США и Ирана грозит катастрофой

Гутерриш предупредил о катастрофических последствиях при возобновлении боевых действий между США и Ираном.

Источник: Аргументы и факты

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил серьезную обеспокоенность возможной эскалацией между Соединенными Штатами и Ираном. Об этом сообщил официальный представитель всемирной организации Стефан Дюжаррик.

По словам представителя ООН, возобновление полномасштабных боевых действий может привести к тяжелым последствиям не только для стран Ближнего Востока, но и для международной безопасности, а также мировой экономики. В организации считают, что дальнейшее обострение ситуации способно значительно усилить нестабильность в регионе.

Гутерриш призвал Вашингтон и Тегеран проявить максимальную сдержанность и отказаться от шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации. Генсек ООН подчеркнул необходимость снижения напряженности и поиска дипломатических путей урегулирования ситуации.

Ранее сообщалось, что Международная морская организация ООН приостановила реализацию плана эвакуации моряков из Ормузского пролива после атаки на грузовое судно у побережья Омана.

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