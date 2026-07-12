Гутерриш: возвращение к боевым действиям США и Ирана грозит катастрофой

По словам представителя ООН, возобновление полномасштабных боевых действий может привести к тяжелым последствиям не только для стран Ближнего Востока, но и для международной безопасности, а также мировой экономики. В организации считают, что дальнейшее обострение ситуации способно значительно усилить нестабильность в регионе.