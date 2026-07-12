Гутерриш: возвращение к боевым действиям США и Ирана грозит катастрофой

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил серьезную обеспокоенность возможной эскалацией между Соединенными Штатами и Ираном. Об этом сообщил официальный представитель всемирной организации Стефан Дюжаррик.
По словам представителя ООН, возобновление полномасштабных боевых действий может привести к тяжелым последствиям не только для стран Ближнего Востока, но и для международной безопасности, а также мировой экономики. В организации считают, что дальнейшее обострение ситуации способно значительно усилить нестабильность в регионе.
Гутерриш призвал Вашингтон и Тегеран проявить максимальную сдержанность и отказаться от шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации. Генсек ООН подчеркнул необходимость снижения напряженности и поиска дипломатических путей урегулирования ситуации.
Ранее сообщалось, что Международная морская организация ООН приостановила реализацию плана эвакуации моряков из Ормузского пролива после атаки на грузовое судно у побережья Омана.