В Подмосковье восстанавливают электричество после обрушившегося циклона

Ранее Life.ru писал, что на Москву 13 июля вновь обрушится сильный дождь с грозой и градом. Ветер усилится до 18 метров в секунду, создавая опасность для деревьев и автомобилей. Службы города рекомендуют соблюдать осторожность и избегать пребывания под открытым небом во время непогоды.