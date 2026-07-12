Количество сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 63

Силы ПВО уничтожили еще восемь беспилотников, летевших в направлении Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин. Всего с начала суток вблизи столицы уничтожено 63 БПЛА.
Ранее Сергей Собянин уточнял, что в течение суток в сторону Москвы было запущено около 300 БПЛА. По его словам, большинство из них сбиты на дальних подступах. На подлете к столице в тот момент было уничтожено 45 беспилотников.
В районе московского аэропорта Внуково продолжают действовать ограничения на использование воздушного пространства. Ранее аналогичные ограничения действовали в районе аэропортов Домодедово и Жуковский.
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