В Бангкоке более 60 человек пострадали при пожаре в баре

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Более 60 человек пострадали при пожаре в баре в Бангкоке, передает агентство Рейтер со ссылкой на чиновника администрации Бангкока.
Ранее командир пожарного расчета в эфире телеканала «Тхаи Рат ТВ» заявил, что в результате пожара в баре в Бангкоке погибли 27 человек.
«Двадцать семь человек погибли, 63 пострадали при пожаре в баре», — говорится в публикации агентства.
Ранее СМИ сообщили, что пожар начался в полночь в понедельник по местному времени (20.00 мск воскресенья).
Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун заявил, что нескольких пострадавших госпитализировали. Политик отметил, что власти расследуют причину возникновения пожара.