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В Бангкоке более 60 человек пострадали при пожаре в баре

В Бангкоке 63 человека пострадали при пожаре в баре.

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Более 60 человек пострадали при пожаре в баре в Бангкоке, передает агентство Рейтер со ссылкой на чиновника администрации Бангкока.

Ранее командир пожарного расчета в эфире телеканала «Тхаи Рат ТВ» заявил, что в результате пожара в баре в Бангкоке погибли 27 человек.

«Двадцать семь человек погибли, 63 пострадали при пожаре в баре», — говорится в публикации агентства.

Ранее СМИ сообщили, что пожар начался в полночь в понедельник по местному времени (20.00 мск воскресенья).

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун заявил, что нескольких пострадавших госпитализировали. Политик отметил, что власти расследуют причину возникновения пожара.