ФБР подключилось к проверке после смерти сенатора Линдси Грэма

Федеральное бюро расследований США заявило о готовности оказать всю необходимую поддержку после смерти сенатора Линдси Грэма*. Глава ведомства Кэш Патель сообщил, что ФБР взаимодействует с местными правоохранительными органами и при необходимости предоставляет им свои ресурсы.
О смерти политика стало известно 11 июля. По информации его офиса, сенатор скончался после непродолжительной и внезапной болезни. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с кончиной Грэма.
Как сообщает CNN со ссылкой на источники, на данный момент у следствия нет оснований полагать, что смерть сенатора носит насильственный характер или связана с преступлением. По данным телеканала, местная полиция проводит стандартную проверку, а участие ФБР ограничивается оказанием возможной помощи.
Напомним, Грэм умер в 71 год. Офис сенатора сообщил, что он скончался после непродолжительной болезни. По данным американских СМИ, ночью в экстренные службы поступил вызов из дома сенатора, связанный с сердечным приступом.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.