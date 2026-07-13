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ФБР подключилось к проверке после смерти сенатора Линдси Грэма

ФБР задействовало все необходимые ресурсы после смерти сенатора Линдси Грэма.

Источник: Аргументы и факты

Федеральное бюро расследований США заявило о готовности оказать всю необходимую поддержку после смерти сенатора Линдси Грэма*. Глава ведомства Кэш Патель сообщил, что ФБР взаимодействует с местными правоохранительными органами и при необходимости предоставляет им свои ресурсы.

О смерти политика стало известно 11 июля. По информации его офиса, сенатор скончался после непродолжительной и внезапной болезни. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с кончиной Грэма.

Как сообщает CNN со ссылкой на источники, на данный момент у следствия нет оснований полагать, что смерть сенатора носит насильственный характер или связана с преступлением. По данным телеканала, местная полиция проводит стандартную проверку, а участие ФБР ограничивается оказанием возможной помощи.

Напомним, Грэм умер в 71 год. Офис сенатора сообщил, что он скончался после непродолжительной болезни. По данным американских СМИ, ночью в экстренные службы поступил вызов из дома сенатора, связанный с сердечным приступом.

* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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