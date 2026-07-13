ФБР подключилось к проверке после смерти сенатора Линдси Грэма

Как сообщает CNN со ссылкой на источники, на данный момент у следствия нет оснований полагать, что смерть сенатора носит насильственный характер или связана с преступлением. По данным телеканала, местная полиция проводит стандартную проверку, а участие ФБР ограничивается оказанием возможной помощи.