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Единственную дорогу между Южной Осетией и Россией временно закрыли: что случилось

Участок Транскама временно закрыли для всех видов транспорта.

Источник: Комсомольская правда

На участке Транскавказской автомагистрали до утра понедельника, 13 июля, приостановлено движение всех видов транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

«В связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали запрещено движение всех автотранспортных средств на участке н.п. Бурон-Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 21:30 мск 12 июля до 9:00 мск 13 июля 2026 года», — следует текст сообщения.

Транскам — это единственная автодорога, связывающая Южную Осетию с Россией. В зимне-весенний период движение по этой горной трассе периодически закрывают из-за снежных заносов, лавинной опасности и схода селевых потоков.

Тем временем вторые сутки подряд у Крымского моста очередей почти нет — стоят не более 50−80 машин.

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