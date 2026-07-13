В Сочи арестовали мужчину, пытавшегося за деньги увести детей от матери

Мужчина пытался увести чужих детей из ресторана, предлагая деньги, а их мать ударил по голове. Нарушитель приехал в Сочи из Кропоткина. Полицейские задержали его в тот же день и составили административный протокол по статье 19.3 КоАП РФ за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Правоохранители продолжают проверку по данному инциденту. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего и выясняют мотивы действий задержанного.