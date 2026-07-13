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Собянин: Уничтожены восемь беспилотников, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще восемь вражеских беспилотников (БПЛА) на подлете к столице. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще восемь вражеских беспилотников (БПЛА) на подлете к столице. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Уничтожены еще восемь беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города в МАКС.

12 июля губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в результате атаки украинских БПЛА в регионе погиб мужчина. Кроме того, трое человек, включая ребенка, получили ранения. Пострадавших госпитализировали.

Также в этот день стало известно, что из-за атаки украинского БПЛА на автобусную остановку в Энергодаре погибла женщина, еще четыре мирных жителя получили ранения.

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