В Сети появились кадры пожара в Бангкоке, унесшего жизни 27 человек

Крупный пожар произошел в одном из баров Бангкока в ночь на понедельник. По последним данным, жертвами трагедии стали не менее 27 человек, еще 63 получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения.
Возгорание вспыхнуло около полуночи в заведении на севере тайской столицы. Пожарным потребовалось около получаса, чтобы локализовать и взять огонь под контроль. Причины случившегося официально устанавливаются.
По предварительной информации, пожар мог начаться из-за технической неисправности. Один из музыкантов, выступавших в баре, сообщил, что перед возгоранием заметил дым в районе электрощитка возле сцены, после чего произошел взрыв.
Ранее стало известно о гибели двух детей при пожаре в частном доме в Барнауле.