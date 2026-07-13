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Две маленькие девочки пострадали при падении автомобиля с обрыва в Дагестане

На трассе в Дагестане машина слетела с 10-метрового обрыва.

Источник: Комсомольская правда

В Дагестане две малолетние девочки пострадали в результате ДТП. Автомобиль сорвался с 10-метрового обрыва. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

По данным ведомства, авария произошла на 51-м километре автодороги Грозный — Ботлих — Хунзах — Араканская площадка.

«В результате ДТП пассажиры автомобиля — девочки в возрасте 4 и 5 лет госпитализированы с различными телесными повреждениями», — говорится в сообщении.

Автомобиль ВАЗ-11183 под управлением 29-летнего местного жителя съехал на обочину встречного направления. После этого он сорвался с обрыва высотой около 10 метров и перевернулся.

Ранее KP.RU сообщал, что в Белгородской области столкнулись три легковых автомобиля. Один человек погиб, еще трое пострадали. Водитель одной из машин не справился с управлением и врезался в два автомобиля, которые стояли на обочине.