Две маленькие девочки пострадали при падении автомобиля с обрыва в Дагестане

В Дагестане две малолетние девочки пострадали в результате ДТП. Автомобиль сорвался с 10-метрового обрыва. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.
По данным ведомства, авария произошла на 51-м километре автодороги Грозный — Ботлих — Хунзах — Араканская площадка.
«В результате ДТП пассажиры автомобиля — девочки в возрасте 4 и 5 лет госпитализированы с различными телесными повреждениями», — говорится в сообщении.
Автомобиль ВАЗ-11183 под управлением 29-летнего местного жителя съехал на обочину встречного направления. После этого он сорвался с обрыва высотой около 10 метров и перевернулся.
Ранее KP.RU сообщал, что в Белгородской области столкнулись три легковых автомобиля. Один человек погиб, еще трое пострадали. Водитель одной из машин не справился с управлением и врезался в два автомобиля, которые стояли на обочине.