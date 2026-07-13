В Харьковской области неизвестные украли танк Т-70 с братской могилы

Ранее Life.ru писал, что в Киеве демонтировали памятник писателю Михаилу Булгакову. Решение о сносе монумента городской совет принял ещё в декабре прошлого года. Рабочие коммунальных служб сняли скульптуру с постамента на Андреевском спуске, после чего на месте осталась только пустая площадка.