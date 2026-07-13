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Названа предварительная причина смерти сенатора Грэма

Стала известна предварительная причина смерти американского сенатора Линдси Грэма.

Источник: Аргументы и факты

Предварительной причиной смерти американского сенатора Линдси Грэма*, внесенного в России в перечень террористов и экстремистов, названы осложнения, вызванные сердечно-сосудистым заболеванием. Об этом сообщили в офисе политика.

Согласно предварительным данным, речь идет о расслоении аорты, возникшем на фоне атеросклеротического поражения сердечно-сосудистой системы. Ранее стало известно, что сенатор скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни.

Окончательные выводы о причине смерти будут сделаны после завершения всех необходимых исследований, включая токсикологические и микроскопические экспертизы. Лишь после этого будет подготовлено официальное свидетельство о смерти.

Напомним, Грэм умер в 71 год. Офис сенатора сообщил, что он скончался после непродолжительной болезни. По данным американских СМИ, ночью в экстренные службы поступил вызов из дома сенатора, связанный с сердечным приступом.

* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.