В аппарате сенатора назвали возможную причину смерти Грэма

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Американский сенатор-республиканец (от штата Южная Каролина) Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов), предположительно, умер в результате расслоения аорты. Об этом говорится в заявлении его аппарата, распространенном 12 июля.
Согласно предварительным выводам специалистов, смерть наступила в результате «расслоения аорты, вызванного артериосклеротическим сердечно-сосудистым заболеванием». Из заявления, которое приводят американские СМИ, следует, что точная причина смерти сенатора будет озвучена по результатам всех необходимых проверок.
Ранее директор Федерального бюро расследований США Кэш Пател заявил в X, что возглавляемая им спецслужба оказывает поддержку властям столичного округа Колумбия и предоставила им все ресурсы, необходимые для установления точных обстоятельств смерти сенатора.
Грэм скоропостижно умер 11 июля в возрасте 71 года. Он был одним из основных составителей законопроекта об ужесточении санкций против России. Документ представила в начале апреля двухпартийная группа американских сенаторов. Его ключевыми авторами стали Грэм и Ричард Блюменталь (демократ, от штата Коннектикут). Эта инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров РФ. В предложении сенаторов были указаны пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у РФ нефть, газ, уран и другие товары. Помимо антироссийской деятельности, Грэм активно поддерживал Израиль и выступал одним из главных сторонников военной кампании США против Ирана.