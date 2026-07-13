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В Дагестане двое детей пострадали после падения автомобиля в обрыв

Двое детей четырех и пяти лет пострадали в аварии в Дагестане. Автомобиль упал с обрыва в Ботлихском районе.

Источник: Аргументы и факты

В Ботлихском районе Дагестана произошла авария, в результате которой легковой автомобиль сорвался в обрыв. По данным регионального МВД, пострадали двое несовершеннолетних пассажиров.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-11183 выехал на обочину встречной полосы, после чего машина опрокинулась в овраг глубиной около 10 метров. В результате ДТП травмы получили две девочки четырех и пяти лет.

Пострадавших детей доставили в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Авария произошла на автодороге Грозный — Ботлих — Хунзах — Араканская площадка, обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее на востоке Азербайджана перевернулся междугородний автобус, следовавший по маршруту Загатала — Баку. В результате ДТП пострадали более 30 человек, в том числе дети.

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