В Дагестане двое детей пострадали после падения автомобиля в обрыв

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-11183 выехал на обочину встречной полосы, после чего машина опрокинулась в овраг глубиной около 10 метров. В результате ДТП травмы получили две девочки четырех и пяти лет.
Пострадавших детей доставили в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Авария произошла на автодороге Грозный — Ботлих — Хунзах — Араканская площадка, обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее на востоке Азербайджана перевернулся междугородний автобус, следовавший по маршруту Загатала — Баку. В результате ДТП пострадали более 30 человек, в том числе дети.
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