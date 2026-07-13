В Лондоне возле железнодорожных путей произошел пожар

ЛОНДОН, 13 июля. /ТАСС/. Около 125 пожарных приняли участие в тушении сильного пожара, возникшего в воскресенье вблизи железнодорожных путей на северо-востоке Лондона. Как говорится в сообщении Лондонской пожарной службы, инцидент произошел в районе Уолтемстоу.
«В результате пожара пострадали один жилой дом, несколько приусадебных участков и хозяйственных построек, а также железнодорожная насыпь. Пожарные расчеты приложили значительные усилия для тушения возгорания, которое находится под контролем», — сообщили в пожарной службе.
Там добавили, что людям из близлежащих зданий потребовалась эвакуация. Для этих целей оборудованы два центра для размещения эвакуированных, число которых не уточняется.
Из-за пожара было прекращено движение поездов по линии «Уивер» наземной железной дороги. Пожарным пришлось вызволять людей, которые застряли в остановившихся составах.
Телеканал Sky News проинформировал ранее, что из-за крайне высокой температуры, установившейся на большой части Англии, на начавшейся неделе риск пожаров оценивается как «очень высокий», а начиная с 16 июля — как «исключительно высокий».
Как писала ранее газета The Guardian, Великобритания столкнулась с третьей в 2026 году волной аномальной жары. По информации издания, высокая температура воздуха (от 34 градусов) будет сохраняться почти всю следующую неделю, что может сделать эту волну жары одной из самых продолжительных в Великобритании с 1976 года. Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства расширило предупреждение об экстремальной жаре почти на все регионы Англии.