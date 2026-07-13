В Лондоне возле железнодорожных путей произошел пожар

Как писала ранее газета The Guardian, Великобритания столкнулась с третьей в 2026 году волной аномальной жары. По информации издания, высокая температура воздуха (от 34 градусов) будет сохраняться почти всю следующую неделю, что может сделать эту волну жары одной из самых продолжительных в Великобритании с 1976 года. Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства расширило предупреждение об экстремальной жаре почти на все регионы Англии.