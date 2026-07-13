Пьяная камчадалка устроила дебош на трассе, побив полицейских

В салоне машины находилась женщина в состоянии алкогольного опьянения. Как установило следствие, она осталась недовольна законными действиями стражей порядка. Из возникшей внезапно личной неприязни и с целью помешать их служебной деятельности гражданка применила к полицейским физическую силу и оскорбила их грубой нецензурной бранью. При этом все происходило в присутствии посторонних людей.