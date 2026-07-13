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Пьяная камчадалка устроила дебош на трассе, побив полицейских

В Камчатском крае предъявлено обвинение местной жительнице, которая подозревается в применении насилия и публичном оскорблении сотрудников полиции.

В Камчатском крае предъявлено обвинение местной жительнице, которая подозревается в применении насилия и публичном оскорблении сотрудников полиции. Об этом информирует пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Происшествие случилось 10 июня 2026 года. На 87-м километре трассы, соединяющей Петропавловск-Камчатский и Мильково, у стационарного поста ДПС сотрудники остановили легковой автомобиль иностранного производства для проведения проверки документов.

В салоне машины находилась женщина в состоянии алкогольного опьянения. Как установило следствие, она осталась недовольна законными действиями стражей порядка. Из возникшей внезапно личной неприязни и с целью помешать их служебной деятельности гражданка применила к полицейским физическую силу и оскорбила их грубой нецензурной бранью. При этом все происходило в присутствии посторонних людей.

В ведомстве подчеркнули, что противоправное поведение нарушительницы было немедленно прекращено. В настоящее время по факту инцидента проводится расследование.

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