Названа предварительная причина смерти сенатора Линдси Грэма*

Линдси Грэм* умер 11 июля в возрасте 71 года. О смерти политика сообщил его офис, отметив, что она наступила после непродолжительной и внезапной болезни. Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить американские флаги после смерти Грэма*. Он назвал сенатора своим другом и отметил его вклад в политическую жизнь страны. Решение о трауре распространилось на государственные учреждения по всей территории Соединённых Штатов.