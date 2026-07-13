Названа предварительная причина смерти сенатора Линдси Грэма*

«Предварительная причина смерти — расслоение аорты вследствие атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания», — говорится в заявлении.
При этом окончательное свидетельство о смерти пока не оформлено. Его подготовят после получения результатов токсикологических и микроскопических исследований, которые должны подтвердить окончательную причину смерти.
Линдси Грэм* умер 11 июля в возрасте 71 года. О смерти политика сообщил его офис, отметив, что она наступила после непродолжительной и внезапной болезни. Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить американские флаги после смерти Грэма*. Он назвал сенатора своим другом и отметил его вклад в политическую жизнь страны. Решение о трауре распространилось на государственные учреждения по всей территории Соединённых Штатов.
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*Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.