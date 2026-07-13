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Названа предварительная причина смерти сенатора Линдси Грэма*

Сенатор-республиканец Линдси Грэм* предварительно скончался из-за расслоения аорты, вызванного атеросклеротическим сердечно-сосудистым заболеванием. Об этом говорится в заявлении его офиса, текст которого в соцсети X опубликовал журналист Punchbowl News Макс Коэн.

Источник: Life.ru

«Предварительная причина смерти — расслоение аорты вследствие атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания», — говорится в заявлении.

При этом окончательное свидетельство о смерти пока не оформлено. Его подготовят после получения результатов токсикологических и микроскопических исследований, которые должны подтвердить окончательную причину смерти.

Линдси Грэм* умер 11 июля в возрасте 71 года. О смерти политика сообщил его офис, отметив, что она наступила после непродолжительной и внезапной болезни. Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить американские флаги после смерти Грэма*. Он назвал сенатора своим другом и отметил его вклад в политическую жизнь страны. Решение о трауре распространилось на государственные учреждения по всей территории Соединённых Штатов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

*Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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