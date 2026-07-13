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Две женщины пострадали при атаке на автобус в ЛНР

Две женщины пострадали при атаке ВСУ на автобус «Стаханов — Москва» в ЛНР, сообщил глава Леонид Пасечник в Telegram. Пострадавших госпитализировали.

Две женщины пострадали при атаке ВСУ на автобус «Стаханов — Москва» в ЛНР, сообщил глава Леонид Пасечник в Telegram. Пострадавших госпитализировали.

Всего в автобусе находились 13 пассажиров и два водителя, добавил господин Пасечник. Остальных пассажиров эвакуировали. Губернатор добавил, что ВСУ пытались повторно атаковать прибывшие на место оперативные группы.

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