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Внедорожник перевернулся в кювет на Сахалине, есть пострадавшие

На Сахалине в Курильском районе произошло ДТП с участием внедорожника, в результате которого пострадали пять человек.

На Сахалине в Курильском районе произошло ДТП с участием внедорожника, в результате которого пострадали пять человек. Авария случилась на 12-м километре дороги, ведущей от Курильска к океанской ГЕОТЭС.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser не справился с управлением, съехал в правый кювет, после чего машина перевернулась. За рулем находился 41-летний мужчина.

В результате происшествия травмы получили водитель и четверо пассажиров. О характере и степени тяжести повреждений в сообщении Госавтоинспекции Сахалинской области не уточняется.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

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