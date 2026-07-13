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Транскам закрыли на ночь: машины не пустят из-за угрозы на трассе

В Северной Осетии почти на 12 часов перекрыли движение по Транскавказской автомагистрали.

В Северной Осетии почти на 12 часов перекрыли движение по Транскавказской автомагистрали. Это единственная дорога, которая связывает Россию с Южной Осетией. Ограничения введены на участке от населенного пункта Бурон до Северного Портала Рокского тоннеля.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, запрет действует в обоих направлениях. Время перекрытия — с 21:30 12 июля до 09:00 13 июля по московскому времени.

Причиной названа невозможность обеспечить безопасный проезд транспорта. Спасательное ведомство призвало водителей отказаться от поездок по этому маршруту до стабилизации обстановки.

Большая часть Транскама пролегает через высокогорье. Дорогу периодически закрывают из-за лавин, камнепадов и селевых потоков. Подробности о текущей угрозе не уточняются.

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