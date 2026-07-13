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Возгорание произошло на промзоне в Ставрополье после удара БПЛА

В Ставропольском крае в результате атаки беспилотников произошло возгорание на территории промзоны в хуторе Вязники Шпаковского округа. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщил губернатор Владимир Владимиров.

В Ставропольском крае в результате атаки беспилотников произошло возгорание на территории промзоны в хуторе Вязники Шпаковского округа. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщил губернатор Владимир Владимиров.

— В результате атаки есть возгорание на территории промзоны в хуторе Вязники Шпаковского круга. Работают пожарные расчеты, другие экстреные службы, на месте происшествия также находится глава округа Игорь Владимирович Серов, — говорится в сообщении.

Губернатор напомнил об административной ответственности за распространение кадров с пролетом БПЛА, работой ПВО и местами падения обломков, и призвал жителей быть бдительными. Беспилотная опасность продолжает действовать на территории всего края.

Утром 10 июля в Ростовской области в результате атаки украинских беспилотников начались пожары на двух объектах хранения нефтепродуктов в Азове и на территории морского порта в Таганроге.

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