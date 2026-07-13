В Красноярском крае на ходу загорелся грузовик

В Красноярском крае на 581 километре автодороги Р-257 «Енисей» загорелись шины грузового прицепа. На тушение привлекались пять человек и одна автоцистерна. А всего, как сообщает региональное управление МЧС, в крае за минувшие сутки потушили 18 пожаров. Погибших и пострадавших в них нет.