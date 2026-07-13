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В Красноярском крае на ходу загорелся грузовик

За сутки в крае потушено 18 пожаров, погибших нет.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае на 581 километре автодороги Р-257 «Енисей» загорелись шины грузового прицепа. На тушение привлекались пять человек и одна автоцистерна. А всего, как сообщает региональное управление МЧС, в крае за минувшие сутки потушили 18 пожаров. Погибших и пострадавших в них нет.

Еще один случай — в деревне Берег Таскино (Большемуртинско-Сухобузимский округ) сгорела баня на площади 42 квадратных метра. С огнем боролись семь человек, три единицы техники. Предварительная причина: нарушение при эксплуатации печи.

На ликвидацию последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения выезжали три раза. Зарегистрировано два происшествия на воде, так, в селе Ермаковском найдено тело мужчины.

Есть один пропавший — мужчина, который плыл на каяке их населенного пункта Абакан-Перевоз в Краснотуранск. Найдены сам каяк и личные вещи, поиски человека ведутся.

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