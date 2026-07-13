Собянин сообщил об уничтожении уже 11 летевших на Москву беспилотников

В ночь с 11 на 12 июля отечественные силы ПВО сбили 349 беспилотников ВСУ в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской областями и другими регионами страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей.