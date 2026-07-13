Собянин сообщил об уничтожении уже 11 летевших на Москву беспилотников

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 13 июля, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице было ликвидировано еще три беспилотника (БПЛА). Общее число сбитых дронов достигло 11.
— Отражена атака трех беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — говорится на странице мэра в мессенджере МАКС.
В ночь с 11 на 12 июля отечественные силы ПВО сбили 349 беспилотников ВСУ в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской областями и другими регионами страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
8 июля вражеский БПЛА также атаковал рейсовый пассажирский автобус, ехавший из Краснодара в Мелитополь. Инцидент произошел на дороге Приморского муниципального округа.