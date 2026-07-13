Тайфун оставил без света почти 250 тысяч домов на Тайване

Количество пострадавших от тайфуна «Бави» на Тайване увеличилось до 135 человек. Информации о погибших нет, сообщает портал Focus Taiwan со ссылкой на данные Центра по борьбе с чрезвычайными ситуациями. Ранее официальные власти острова информировали о 113 пострадавших.
Тайфун обрушился на Тайвань 11 июля, принеся с собой проливные дожди и порывы ветра до 50 метров в секунду. Наибольшее количество осадков зафиксировано в уезде Мяоли — 770 мм, в уезде Синьчжу — 743 мм и в Тайчжуне — 608 мм. Как отмечает Taipei Times, мощные ливни нанесли серьезный ущерб ряду районов: были перекрыты дороги, остановлено транспортное сообщение, нарушена работа инфраструктуры.
Стихия вызвала перебои с электричеством в 247 558 домохозяйствах. В большинстве районов подача электроэнергии уже восстановлена. Возобновляется нормальная работа авиационного и морского транспорта.
Центральное метеорологическое управление Тайваня отменило все штормовые предупреждения 12 июля после того, как тайфун покинул пределы острова. «Бави» также затронул южные районы Японии и материковую часть Китая.
Читайте также: Единственная дорога из РФ в Южную Осетию встала почти на 12 часов.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!