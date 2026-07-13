Тайфун оставил без света почти 250 тысяч домов на Тайване

Тайфун обрушился на Тайвань 11 июля, принеся с собой проливные дожди и порывы ветра до 50 метров в секунду. Наибольшее количество осадков зафиксировано в уезде Мяоли — 770 мм, в уезде Синьчжу — 743 мм и в Тайчжуне — 608 мм. Как отмечает Taipei Times, мощные ливни нанесли серьезный ущерб ряду районов: были перекрыты дороги, остановлено транспортное сообщение, нарушена работа инфраструктуры.