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Тайфун оставил без света почти 250 тысяч домов на Тайване

Количество пострадавших от тайфуна «Бави» на Тайване увеличилось до 135 человек.

Количество пострадавших от тайфуна «Бави» на Тайване увеличилось до 135 человек. Информации о погибших нет, сообщает портал Focus Taiwan со ссылкой на данные Центра по борьбе с чрезвычайными ситуациями. Ранее официальные власти острова информировали о 113 пострадавших.

Тайфун обрушился на Тайвань 11 июля, принеся с собой проливные дожди и порывы ветра до 50 метров в секунду. Наибольшее количество осадков зафиксировано в уезде Мяоли — 770 мм, в уезде Синьчжу — 743 мм и в Тайчжуне — 608 мм. Как отмечает Taipei Times, мощные ливни нанесли серьезный ущерб ряду районов: были перекрыты дороги, остановлено транспортное сообщение, нарушена работа инфраструктуры.

Стихия вызвала перебои с электричеством в 247 558 домохозяйствах. В большинстве районов подача электроэнергии уже восстановлена. Возобновляется нормальная работа авиационного и морского транспорта.

Центральное метеорологическое управление Тайваня отменило все штормовые предупреждения 12 июля после того, как тайфун покинул пределы острова. «Бави» также затронул южные районы Японии и материковую часть Китая.

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