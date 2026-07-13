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Exc? lsior: в Мексике в ДТП с фурой погибли 16 человек

Грузовик протаранил несколько автомобилей на трассе, сообщила газета.

МЕХИКО, 13 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 16 человек погибли, еще несколько числятся пропавшими без вести в результате крупного ДТП на автодороге Гвадалахара — Тепик. Об этом сообщила газета Exc? lsior со ссылкой на Национальную комиссию по чрезвычайным ситуациям в мексиканском штате Наярит.

По данным издания, грузовик не смог затормозить и на скорости врезался в несколько автомобилей, которые остановились на трассе из-за предыдущей аварии. Сильный удар спровоцировал масштабный пожар, охвативший транспортные средства, что серьезно осложнило спасательные работы.

Помимо погибших гражданских лиц, тяжелые ранения получили двое сотрудников Национальной гвардии Мексики. Водитель большегруза задержан и передан компетентным органам для выяснения всех обстоятельств. На месте продолжается поисковая операция. Экстренные службы не исключают, что число жертв может возрасти.

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