Автомобиль с двумя детьми упал с обрыва в Дагестане

Автомобиль упал с обрыва в Ботлихском районе Дагестана. Пострадали два ребенка — девочки 4 и 5 лет — их госпитализировали.
По информации МВД по Дагестану, ДТП произошло на автодороге «Грозный-Ботлих —Хунзах — Араканская площадка». Местный житель, управляя ВАЗ-11183, съехал с дороги на обочину встречного направления и опрокинулся в обрыв высотой 10 м.
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