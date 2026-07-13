На подлёте к Москве сбили 11 дронов с начала суток

Ранее Life.ru сообщал, что накануне средства ПВО отразили одну из самых масштабных атак на столичный регион. Военные сбили на подлёте к столице свыше 70 беспилотников. Всего за последние сутки в сторону Московского региона летели более 300 аппаратов. Градоначальник подчеркнул, что военные перехватили основную часть воздушных целей на дальних подступах.