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В авиакатастрофе на Багамах погибли участники группы The Pond Band

Погибшими в авиакатастрофе на Багамских Островах оказались участники местной музыкальной группы The Pond Band и диджей.

Источник: Аргументы и факты

Стало известно, что среди погибших в результате крушения легкомоторного самолета на Багамских Островах были участники местной группы The Pond Band и диджей. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на профсоюз музыкантов и представителей индустрии развлечений страны.

Самолет Cessna 402 потерпел крушение 11 июля в районе Северного Андроса. Воздушное судно выполняло рейс из международного аэропорта Линдена Пиндлинга в Сан-Андрос. В результате катастрофы погибли все 10 человек, находившиеся на борту.

В профсоюзе отметили, что трагедия унесла жизни известных представителей музыкального сообщества Багам. Причины авиакатастрофы пока не установлены, расследование обстоятельств происшествия продолжается.

Ранее при крушении самолета с парашютистами во Франции погибли 11 человек.

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