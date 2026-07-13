В авиакатастрофе на Багамах погибли участники группы The Pond Band

Стало известно, что среди погибших в результате крушения легкомоторного самолета на Багамских Островах были участники местной группы The Pond Band и диджей. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на профсоюз музыкантов и представителей индустрии развлечений страны.
Самолет Cessna 402 потерпел крушение 11 июля в районе Северного Андроса. Воздушное судно выполняло рейс из международного аэропорта Линдена Пиндлинга в Сан-Андрос. В результате катастрофы погибли все 10 человек, находившиеся на борту.
В профсоюзе отметили, что трагедия унесла жизни известных представителей музыкального сообщества Багам. Причины авиакатастрофы пока не установлены, расследование обстоятельств происшествия продолжается.
Ранее при крушении самолета с парашютистами во Франции погибли 11 человек.