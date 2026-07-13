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Из-за атаки БПЛА вблизи Ставрополя начался пожар на промзоне

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в окрестностях Ставрополя силы ПВО отражают атаку беспилотников. На территории промышленной зоны в хуторе Вязники Шпаковского округа начался пожар.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в окрестностях Ставрополя силы ПВО отражают атаку беспилотников. На территории промышленной зоны в хуторе Вязники Шпаковского округа начался пожар.

«Работают пожарные расчеты, другие экстренные службы, на месте происшествия также находится глава округа Игорь Владимирович Серов», — указал господин Владимиров. Других подробностей губернатор не привел.

Режим беспилотной опасности введен в Ставропольском крае примерно в 1:00 мск. Предупреждение продолжает действовать.

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