В Дагестане машина с двумя детьми сорвалась с 10-метрового обрыва

Как сообщили в МВД по республике, ДТП произошло на трассе Грозный — Ботлих — Хунзах — Араканская площадка. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-11183 потерял контроль над машиной: транспорт выехал на обочину встречного направления, после чего съехал с дороги и опрокинулся в обрыв.