Музыканты The Pond Band стали жертвами крушения самолёта на Багамах

Как сообщает Associated Press со ссылкой на заявление профсоюза музыкантов и представителей развлекательной индустрии Багамских островов, среди пассажиров находились представители местной музыкальной сцены.
«Среди дорогих нам умерших — талантливые и активные члены нашего творческого сообщества, включая участников The Pond Band и диджея», — говорится в заявлении организации.
По данным AP, воздушное судно потерпело крушение на одном из островов Багамского архипелага. Обстоятельства произошедшего и причины аварии пока не раскрываются.
The Pond Band была известна на местной сцене, а её участники регулярно выступали на мероприятиях и развлекательных площадках. Гибель музыкантов стала тяжёлой потерей для творческого сообщества островного государства.
Ранее Life.ru писал, что певец Оливер Три погиб при столкновении двух вертолётов в Бразилии. Артист находился в Южной Америке в рамках гастрольного тура, когда произошла трагедия. Вместе с ним погибли ещё несколько человек, находившихся на борту воздушных судов.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.