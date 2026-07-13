Музыканты The Pond Band стали жертвами крушения самолёта на Багамах

Ранее Life.ru писал, что певец Оливер Три погиб при столкновении двух вертолётов в Бразилии. Артист находился в Южной Америке в рамках гастрольного тура, когда произошла трагедия. Вместе с ним погибли ещё несколько человек, находившихся на борту воздушных судов.