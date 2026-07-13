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Музыканты The Pond Band стали жертвами крушения самолёта на Багамах

Участники местной группы The Pond Band и диджей оказались среди погибших при авиакатастрофе на Багамах. Ни один из людей, находившихся на борту самолёта авиакомпании Flamingo Air, не выжил.

Источник: Life.ru

Как сообщает Associated Press со ссылкой на заявление профсоюза музыкантов и представителей развлекательной индустрии Багамских островов, среди пассажиров находились представители местной музыкальной сцены.

«Среди дорогих нам умерших — талантливые и активные члены нашего творческого сообщества, включая участников The Pond Band и диджея», — говорится в заявлении организации.

По данным AP, воздушное судно потерпело крушение на одном из островов Багамского архипелага. Обстоятельства произошедшего и причины аварии пока не раскрываются.

The Pond Band была известна на местной сцене, а её участники регулярно выступали на мероприятиях и развлекательных площадках. Гибель музыкантов стала тяжёлой потерей для творческого сообщества островного государства.

Ранее Life.ru писал, что певец Оливер Три погиб при столкновении двух вертолётов в Бразилии. Артист находился в Южной Америке в рамках гастрольного тура, когда произошла трагедия. Вместе с ним погибли ещё несколько человек, находившихся на борту воздушных судов.

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