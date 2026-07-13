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Красноярцам напомнили об уголовном наказании за «неправильный рисунок»

За граффити с рекламой наркомагазинов можно получить до 20 лет лишения свободы.

Источник: Комсомольская правда

Красноярцам и жителям края напомнили об уголовном наказании за «неправильный рисунок». Речь идет о граффити, которые появляются периодически на самых видных местах и в замысловатой форме дают ссылку на адреса наркомагазинов.

В прокуратуре рассказали, что за полгода сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность пяти красноярцев, которые занимались рекламой интернет-магазинов по продаже запрещенных веществ.

— За каждым граффити стоит целая схема целая преступная схема. Сегодня в отношении пяти «трафаретчиков» возбуждены и расследуются уголовные дела. Им грозит до 20 лет лишения свободы, — прокомментировали в прокуратуре.

Если вы стали свидетелем работы таких «трафаретчиков» или обнаружили свежую рекламу наркошопов, сообщите об этом в правоохранительные органы.