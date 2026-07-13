Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое детей утонули в Комсомольске-на-Амуре на прошедших выходных

Спасатели призывают родителей провести беседы со своими детьми о безопасности на воде и возле водоёмов.

Источник: AmurMedia

В Комсомольске-на-Амуре за одни выходные утонули двое детей. 10 июля в районе улицы Новаторов на реке Амур пропал девятилетний мальчик — его тело обнаружили очевидцы спустя три дня масштабных поисков, а вечером 12 июля во время купания в искусственном карьере погиб десятилетний ребенок, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

10 июля в оперативно-дежурную смену Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю поступила информация о том, что на реке Амур в районе улицы Новаторов города Комсомольск-на-Амуре утонул 9-летний ребёнок. На место происшествия незамедлительно выехала группа спасателей и психологи ПСО МЧС России (г. Комсомольск-на-Амуре). Поиски продолжались 3 дня. Нарастающим итогом водолазной группой выполнено 13 спусков, обследовано 10 квадратных километров дна и 20 километров береговой линии. Вечером 12 июля тело утонувшего ребёнка обнаружено очевидцами, спасателями МЧС России доставлено на берег и передано сотрудникам полиции. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.

12 июля произошло ещё одно трагическое происшествие на воде. В 8:50 в оперативно-дежурную смену ГУ МЧС России по Хабаровскому краю поступила информация о том, что в искусственном карьере в Комсомольске-на-Амуре утонул 10-летний ребёнок. К месту происшествия были направлены спасатели и водолазная группа от поисково-спасательного отряда города Комсомольск-на-Амуре с необходимым оборудованием для обследования дна водоёма, а также следственно-оперативная группа. В результате поисков тело утонувшего ребёнка извлечено, передано сотрудникам полиции. Обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проведения комплекса необходимых оперативно-следственных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю настоятельно рекомендует родителям провести беседы со своими детьми, не забывать о собственной безопасности на воде и возле водоёмов. В подавляющем большинстве несчастных случаев причина гибели людей на воде — в нарушении элементарных правил безопасного поведения.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше