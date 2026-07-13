Двое детей утонули в Комсомольске-на-Амуре на прошедших выходных

12 июля произошло ещё одно трагическое происшествие на воде. В 8:50 в оперативно-дежурную смену ГУ МЧС России по Хабаровскому краю поступила информация о том, что в искусственном карьере в Комсомольске-на-Амуре утонул 10-летний ребёнок. К месту происшествия были направлены спасатели и водолазная группа от поисково-спасательного отряда города Комсомольск-на-Амуре с необходимым оборудованием для обследования дна водоёма, а также следственно-оперативная группа. В результате поисков тело утонувшего ребёнка извлечено, передано сотрудникам полиции. Обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проведения комплекса необходимых оперативно-следственных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов.