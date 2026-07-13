Двое детей утонули в Комсомольске-на-Амуре на прошедших выходных

В Комсомольске-на-Амуре за одни выходные утонули двое детей. 10 июля в районе улицы Новаторов на реке Амур пропал девятилетний мальчик — его тело обнаружили очевидцы спустя три дня масштабных поисков, а вечером 12 июля во время купания в искусственном карьере погиб десятилетний ребенок, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
10 июля в оперативно-дежурную смену Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю поступила информация о том, что на реке Амур в районе улицы Новаторов города Комсомольск-на-Амуре утонул 9-летний ребёнок. На место происшествия незамедлительно выехала группа спасателей и психологи ПСО МЧС России (г. Комсомольск-на-Амуре). Поиски продолжались 3 дня. Нарастающим итогом водолазной группой выполнено 13 спусков, обследовано 10 квадратных километров дна и 20 километров береговой линии. Вечером 12 июля тело утонувшего ребёнка обнаружено очевидцами, спасателями МЧС России доставлено на берег и передано сотрудникам полиции. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.
12 июля произошло ещё одно трагическое происшествие на воде. В 8:50 в оперативно-дежурную смену ГУ МЧС России по Хабаровскому краю поступила информация о том, что в искусственном карьере в Комсомольске-на-Амуре утонул 10-летний ребёнок. К месту происшествия были направлены спасатели и водолазная группа от поисково-спасательного отряда города Комсомольск-на-Амуре с необходимым оборудованием для обследования дна водоёма, а также следственно-оперативная группа. В результате поисков тело утонувшего ребёнка извлечено, передано сотрудникам полиции. Обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проведения комплекса необходимых оперативно-следственных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов.
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю настоятельно рекомендует родителям провести беседы со своими детьми, не забывать о собственной безопасности на воде и возле водоёмов. В подавляющем большинстве несчастных случаев причина гибели людей на воде — в нарушении элементарных правил безопасного поведения.