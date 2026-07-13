Росгидромет предупредил об угрозе паводка на Амуре

Хабаровский край и ряд других регионов Амурского бассейна готовится к паводкам. Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов поручил губернаторам перейти на режим усиленного мониторинга. Подъем уровня воды в Амуре ожидается со второй половины июля по сентябрь 2026 года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как сообщили в ведомстве, Росгидромет опубликовал предупреждение об усилении угрозы тайфунов и увеличении количества осадков примерно на 30% в ряде субъектов — Хабаровском, Забайкальском и Приморском краях, Амурской области и Еврейской автономной области.
— Предлагаю перейти на усиленный мониторинг гидрологической обстановки. Суточный анализ уровня рек на гидропостах, и двухнедельный — на крупнейших водохранилищах. Субъекты должны оперативно включиться в работу по превентивным мерам: проверить состояние дамб, проходимость протоков под низкими мостами и провести ревизии русел, — подчеркнул Александр Козлов.
Напомним, что в муниципалитетах Хабаровского края проводятся превентивные меры по защите от паводков. Для обеспечения безопасности граждан в Комсомольском районе и районе имени Лазо уже завершили работы по дноуглублению и расчистке русел рек Силинки и Кии.