Росгидромет предупредил об угрозе паводка на Амуре

Напомним, что в муниципалитетах Хабаровского края проводятся превентивные меры по защите от паводков. Для обеспечения безопасности граждан в Комсомольском районе и районе имени Лазо уже завершили работы по дноуглублению и расчистке русел рек Силинки и Кии.