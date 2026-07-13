В Новосибирской области водитель погиб при опрокидывании ВАЗа в реку

В Сузунском районе Новосибирской области рано утром 13 июля случилась смертельная авария. В селе Верх-Сузун около трех часов ночи 45-летний водитель за рулем автомобиля ВАЗ 2104 сдавал задним ходом из ограды частного дома. Машина съехала в овраг, после чего опрокинулась и оказалась в реке. Мужчина погиб на месте происшествия от полученных травм. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирской области.