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В Новосибирской области водитель погиб при опрокидывании ВАЗа в реку

Сибиряк двигался на ВАЗе задним ходом и упал в овраг.

Источник: Комсомольская правда

В Сузунском районе Новосибирской области рано утром 13 июля случилась смертельная авария. В селе Верх-Сузун около трех часов ночи 45-летний водитель за рулем автомобиля ВАЗ 2104 сдавал задним ходом из ограды частного дома. Машина съехала в овраг, после чего опрокинулась и оказалась в реке. Мужчина погиб на месте происшествия от полученных травм. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирской области.

На место выезжали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Сейчас выясняются все обстоятельства аварии.

Ранее КП-Новосибирск писала, что 13-летний мальчик упал с мотоцикла из-за ДТП в Новосибирске.